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Командир части на Украине безосновательно начислил подчиненным $170 тысяч

ГБР Украины: командир части начислил подчиненным около $170 тысяч доплат
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Anelo/Shutterstock

Командира одной из военных частей Киевской области обвинили в халатном отношении к службе. Как рассказало Госбюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале, он без всяких оснований начислил подчиненным, не участвовавшим в боевых действиях, около 7 млн гривен (почти $170 тысяч) дополнительных выплат.

«Работники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области, который допустил безосновательное начисление подчиненным почти семи миллионов гривен боевых доплат», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что командир не перепроверял основания для начисления выплат. Ему предъявлено обвинение за халатное отношение к службе. Военному грозит до восьми лет лишения свободы.

В прошлом году начальника управления командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины задержали по подозрению в коррупции. Кроме того, был задержан и бизнесмен, который, по данным прокуратуры, передал военному $14,6 тысяч в качестве «отката». За эти деньги предпринимателю должен был достаться договор на закупку товаров на нужды обороны на сумму 36 млн гривен (более $870 тысяч).

Ранее пленный украинский боец рассказал о взятках в ВСУ.

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