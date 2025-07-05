Бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили огневую точку «укронато» на Харьковском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«И снова с нами на связи группа «Бати» легендарного спецназа «Ахмат» МО РФ с Харьковского направления. В ходе очередной операции была уничтожена укрепленная огневая точка «укронато», — говорится в сообщении.

По словам Кадырова, операция была проведена «без лишней суеты», солдаты действовали «четко и методично». Он добавил, что российские военные передали очередной «привет» бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «высокотехнологичной упаковке».

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в ближайшие 3-5 дней ВС РФ продолжат активно атаковать военные объекты на Украине. По его мнению, удары будут сконцентрированы на логистической инфраструктуре, чтобы «проломить линии снабжения» и рассеять ВСУ на мелкие подразделения.

5 июля в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки российские бойцы уничтожили две пусковые установки и столько же радиолокационных станций AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американского производства.

Ранее командир ВСУ предрек рост числа атакующих Украину «Гераней».