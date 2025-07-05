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Подпольщик Лебедев предрек «очень крупную атаку» по Украине

Лебедев: в ближайшие дни Украина подвергнется крупной атаке под сотню ударов
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Министерство обороны РФ

Вооруженные силы РФ в ближайшие 3-5 дней продолжат активно атаковать военные объекты на Украине. Такой прогноз дал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его мнению, удары будут сконцентрированы на логистической инфраструктуре, чтобы «проломить линии снабжения» и рассеять Вооруженные силы Украины на мелкие подразделения.

Лебедев отметил, что Россия продолжит атаковать склады ракет и беспилотников с помощью авиации и гиперзвукового оружия. Речь идет, в том числе, об уничтожении подземных цехов на территории Украины.

Чтобы усложнить подвоз военной помощи Запада по морю, ВС РФ будут бить по портам Одессы и объектам в районе Николаева, считает подпольщик.

«В ночь на воскресенье или понедельник стоит ждать очень крупной атаки, под сотню ударов», — предрек он.

Массированные удары будут нанесены по местам скопления техники и тренировочным лагерям в западной части Украины, добавил Лебедев.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия Россия нанесла «один из самых масштабных воздушных ударов» по целям на Украине. По его словам, российские военные применили 550 дронов и ракет. Он отметил, что Киев стал «главной мишенью этого удара». СМИ писали, что небо над столицей затянуло дымом после массированного удара ВС РФ. Местные порталы сообщали о резком превышении нормы содержания вредных веществ и тяжелых частиц в воздухе в 16 раз.

Ранее командир ВСУ предрек рост числа атакующих Украину «Гераней».

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