МО: ВС РФ уничтожили пусковые установки и две РЛС ЗРК Patriot

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки и столько же радиолокационных станций AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американского производства. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по целям на Украине. Также в операциях приняли участие расчеты ударных дронов и артиллерия группировок войск ВС РФ.

«Уничтожены две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot <...>, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и военно-технического имущества, цеху сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что также российские войска нанесли удары по пунктам временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 152 районах боевых действий.

Утром 5 июля в Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие страны поразили цеха украинских войск по производству дронов в районе Конотопа в Сумской области. Российские бойцы использовали для этого беспилотник «Герань-2».

Ранее военные ВС РФ уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ в Запорожской области.