Минобороны РФ сообщило о новых атаках беспилотников

Силы противовоздушной обороны в период с 9:40 до 11:50 по московскому времени сбили 12 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Отмечается, что девять БПЛА уничтожены над Брянской областью, два — над Смоленской областью и один — над Калужской областью.

В период с 8:00 до 9:40 мск военные сбили шесть украинских дронов над территорией России, в том числе над Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию.

По данным Минобороны, в ночь на 5 июля системы противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над 13 регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.