Минобороны РФ сообщило о новых атаках беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО сбили над регионами России шесть украинских дронов

Средства противовоздушной обороны в период с 8:00 до 9:40 по московскому времени сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что два дрона сбиты над Московским регионом.

По одному БПЛА уничтожено над Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны перехватили два украинских дрона, летевших в сторону столицы.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 5 июля системы противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над 13 регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.