МО: силы ПВО за сутки сбили снаряд HIMARS, ракету «Нептун» и 371 БПЛА ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 371 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, военные сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и три управляемые авиационные бомбы.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ перебрасывает на Сумское направление резервы из подразделений новых армейских корпусов, сформированных в 2025 году.

Также в Минобороны сообщили, что российские войска с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань-2» уничтожили цеха ВСУ по производству беспилотников в районе Конотопа Сумской области.

Ранее в Госдуме рассказали об особенностях лазерной системы ПВО «Посох».