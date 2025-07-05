ТАСС: ВСУ бросили на сумское направление резервы из новых армейских корпусов

Командование ВСУ перебрасывает на Сумское направление резервы из подразделений новых армейских корпусов, сформированных в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник уточнил, что на данный участок фронта также направлены 49-я инженерная бригада и 531-й батальон 21-го армейского корпуса территориальной обороны Украины. Формирование 21-го корпуса завершилось 26 июня, и уже через несколько дней его подразделения начали переброску.

В силовых структурах отметили, что российские подразделения на данном направлении продолжают наступательные действия.

Этим утром в Минобороны сообщили, что российские войска с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань-2» уничтожили цеха ВСУ по производству беспилотников в районе Конотопа Сумской области.

Кроме того, российские военные с помощью «Герани-2» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области.

Ранее российские военные впервые атаковали украинский город ракетой «Гром».