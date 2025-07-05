Евросоюз подготовил санкции против Израиля из-за военной операции в Газе

Euractiv: Евросоюз представит санкции против Израиля на следующей неделе

Европейский союз (ЕС) на следующей неделе представит варианты санкций в отношении Израиля из-за военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.

Евросоюз рассматривается полную или частичную приостановку израильского Соглашения об ассоциации с ЕС, санкции в отношении чиновников и военных. Также ЕС может ограничить торговлю с Израилем, ввести эмбарго на поставки оружия.

До этого газета The Times сообщала, что Великобритания собирается ввести санкции против членов кабинета министров Израиля за нарушение прав палестинцев.

Отмечается, что накануне Лондон уже ввел ограничения в отношении семи израильских физических и юридических лиц.

В мае сообщалось, что некоторые семьи израильских и американских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, пытались убедить президента США Дональда Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для завершения конфликта.

Ранее в Бельгии провели крупную акцию протеста против поставок оружия Израилю.