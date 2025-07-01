Российские войска с помощью «Гераней-2» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Райского в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотник «Герань-2» влетел в здание, где была оборудована позиция ВСУ. После этого произошел взрыв.

В результате атаки был ничтожен пункт временной дислокации 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Райское.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские войска сорвали ротацию Вооруженных сил Украины у села Надии в ЛНР.

Военные РФ выявили в селе Новосергеевка в Харьковской области место сосредоточения бронетехники и личного состава украинских войск в ходе объективного контроля западных рубежей республики, рассказал Марочко.

29 июня Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что ночью по целям на Украине отработали более 450 беспилотников-камикадзе типа «Герань-2» и не менее 40 ракет.

Ранее российские силы уничтожили истребитель F-16 ВСУ вместе с пилотом.