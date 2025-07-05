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В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

Мельниченко заявил об отмене режима беспилотной опасности в Пензенской области
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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Режим беспилотной опасности на территории Пензенской области отменили спустя почти 10 часов после его введения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области отменен режим «беспилотная опасность», — говорится в заявлении, опубликованном в 7:30 мск.

Кроме того, в Сердобском районе региона сняли ограничения на полеты.

Режим беспилотной опасности ввели в Пензенской области вечером 4 июля. Мельниченко сообщил об этом в 21:48 мск.

5 июля министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи над регионами страны сбили 94 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Больше всего целей — 34 — уничтожили в Воронежской области. В Брянской области ликвидировали 11 дронов, в Саратовской и Белгородской областях — по девять, в Новгородской области — восемь, в Курской области — шесть. По три беспилотника перехватили в Орловской и Липецкой областях, по два — в Смоленской, Ростовской, Рязанской областях и Чувашии. Единичные БПЛА нейтрализовали в воздушном пространстве Пензенской, Тульской областей и столичного региона.

Ранее в Чувашии после атаки беспилотников зафиксировали повреждение здания АО «ВНИИР».

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