Глава Чувашии сообщил о последствиях атак беспилотников

Утром 5 июля на территории Чувашии была зафиксирована атака с применением двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Олег Николаев.

По его словам, один из беспилотников упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР». Он отметил, что работу на этом предприятии приостановили еще после предыдущего инцидента в июне текущего года. Второй дрон, по его словам, повредил строящийся склад, расположенный на Лапсарском проезде.

Николаев заявил, что благодаря оперативным действиям экстренных служб никто не пострадал.

Как сообщил руководитель региона, все оперативные службы в настоящее время работают в режиме повышенной готовности, а ситуация находится под полным контролем. Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

Незадолго до этого дроны пытались атаковать Ленинградскую область. БПЛА были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что над территорией семи регионов России вечером 4 июля средства ПВО сбили 42 беспилотника Вооруженных сил Украины.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.