На западе Украины зафиксировали несколько взрывов

Несколько взрывов произошло в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом пишет местное издание «Общественное. Новости».

Подробности в материале не приводятся.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время на территории Хмельницкой области действует воздушная тревога. Особый режим ввели в 8:14 (совпадает с мск).

4 июля Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли «один из самых масштабных воздушных ударов» по целям на Украине. Глава государства подчеркнул, что российские военнослужащие применили 550 беспилотников и ракет, при этом «главной мишенью» стал Киев.

Ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в столице страны и массированной атаке на расположенный в городе аэропорт Жуляны. Как писал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», на территории воздушной гавани находится позиционный район зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства. В Telegram-канале «Военное дело» появилась информация, что бойцам ВС РФ удалось поразить батарею ЗРК Patriot в Киеве.

Ранее в Одессе после атаки российских войск зафиксировали повреждение портовой инфраструктуры.