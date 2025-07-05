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Российский боец рассказал о пленении женщины-оператора БПЛА ВСУ в Сумской области

РИА Новости: в Сумской области взяли в плен женщину-оператора БПЛА ВСУ
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Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские бойцы взяли в плен в Сумской области женщину-оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего матроса, командира группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Пятнашка».

«Ребята взяли в плен женщину БПЛАшницу в состоянии опьянения какого-то, или под наркотическими веществами, невменяемую. Когда мы повели ее до своих позиций, по нам начал работать миномет, соответственно, она не дошла», — сказал матрос.

«Пятнашка» добавил, что женщина сама рассказала о службе в украинской армии в подразделении по работе с беспилотниками.

В июне 427-й отдельный полк БПЛА «Рарог» ВСУ объявил о наборе женщин, готовых служить в частях беспилотных перехватчиков. Кандидатам предлагали «попробовать себя в ПВО».

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала мобилизовать женщин на тыловые должности. Также она обратила внимание, что на улицах украинских городов много «здоровых тридцатилетних мужчин», которые до сих пор не призваны в армию, тогда как немало бойцов ВСУ «воюют уже четвертый год».

Ранее военный эксперт рассказал о взятых в плен женщинах из ВСУ.

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