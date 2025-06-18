В Верховной раде Украины призвали мобилизовать женщин

Народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала в своем Telegram-канале мобилизовать женщин на тыловые должности.

«А женщины? Мы уже давно должны были ввести мобилизацию на оборонные предприятия и тыловые должности. Войну вполсилы не выиграешь», — написала она.

Также она обратила внимание, что на улицах украинских городов много «здоровых тридцатилетних мужчин», которые до сих пор не призваны в армию, тогда как немало бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «воюют уже четвертый год». Она назвала нечестной ситуацию с отсутствием сроков службы в ВСУ.

Также она призывает выйти на улицу и посмотреть, «сколько там здоровых тридцатилетних мужчин и кто воюет уже четвёртый год». По ее мнению, нечестно, что нет сроков службы в ВСУ.

В июне немецкое издание Berliner Zeitung писало, что ощутимые потери в рядах ВСУ и участившиеся случаи дезертирства толкают Киев к рассмотрению вопроса о мобилизации женщин в украинскую армию. Ввиду дефицита солдат на линии фронта, превышающей 1,2 тысячи км, и организационных трудностей в украинской армии, в Киеве набирает обороты идея расширения мобилизации, включая трудоспособных женщин, отмечается в материале.

До этого украинский боец Александр Мятиш выразил уверенность, что Украина не сможет долго пополнять ряды своей армии только за счет мобилизации мужчин. Он считает, что вскоре ради «победы» к конфликту придется приобщить всех граждан Украины, в том числе женщин и пенсионеров.

Ранее на Украине призвали женщин и мужчин с 18 лет готовиться к мобилизации.