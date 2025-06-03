Военный эксперт рассказал о взятых в плен женщинах из ВСУ

Российские военные брали в плен женщин, служивших в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с aif.ru рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Среди военнопленных попадались нам украинские женщины, которые пошли в ВСУ по ряду разных причин, начиная от идеологических убеждений и от безвыходности. <...> Я прогнозирую, что число женщин будет расти в украинской армии», — сказал Марочко.

Он также напомнил, что в Верховной раде уже предлагают обязать женщин идти в армию и ввести всеобщую воинскую повинность, как в Израиле.

2 июня сообщалось, что авиация группировки ВС РФ «Север» нанесла удар по пункту управления беспилотниками, уничтожив медийную группу женщин — операторов БПЛА 47-й отдельной механизированной бригады сухопутных сил Украины вместе с командиром роты с позывным «Валькирия».

Отмечается, что, оставшись без поддержки беспилотной авиации, 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» ВСУ был брошен на убой в направлении позиций российских войск.

Ранее сообщалось, что в ДНР российские солдаты ликвидировали снайпершу ВСУ.