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Военный эксперт рассказал о взятых в плен женщинах из ВСУ

Марочко рассказал о плененных украинских женщинах, служивших в ВСУ
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Alina Smutko/Reuters

Российские военные брали в плен женщин, служивших в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с aif.ru рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Среди военнопленных попадались нам украинские женщины, которые пошли в ВСУ по ряду разных причин, начиная от идеологических убеждений и от безвыходности. <...> Я прогнозирую, что число женщин будет расти в украинской армии», — сказал Марочко.

Он также напомнил, что в Верховной раде уже предлагают обязать женщин идти в армию и ввести всеобщую воинскую повинность, как в Израиле.

2 июня сообщалось, что авиация группировки ВС РФ «Север» нанесла удар по пункту управления беспилотниками, уничтожив медийную группу женщин — операторов БПЛА 47-й отдельной механизированной бригады сухопутных сил Украины вместе с командиром роты с позывным «Валькирия».

Отмечается, что, оставшись без поддержки беспилотной авиации, 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» ВСУ был брошен на убой в направлении позиций российских войск.

Ранее сообщалось, что в ДНР российские солдаты ликвидировали снайпершу ВСУ.

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