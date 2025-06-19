Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали набор женщин, готовых служить в частях беспилотных перехватчиков. Такое объявление размещено 427-м отдельным полком беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Рарог» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Формируем первый женский экипаж! Попробуй себя в ПВО», — говорится в сообщении.

Накануне народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала в своем Telegram-канале мобилизовать женщин на тыловые должности. Также она обратила внимание, что на улицах украинских городов много «здоровых тридцатилетних мужчин», которые до сих пор не призваны в армию, тогда как немало бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «воюют уже четвертый год». Она назвала нечестной ситуацию с отсутствием сроков службы в ВСУ.

Издание Berliner Zeitung ранее писало, что значительные потери в рядах ВСУ и участившиеся случаи дезертирства толкают Киев к рассмотрению вопроса о мобилизации женщин в украинскую армию.

Ранее на Украине призвали женщин и мужчин с 18 лет готовиться к мобилизации.