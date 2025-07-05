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В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников

Бусаргин: в Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА
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Evgeniy Maloletka/AP

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале об угрозе атаки БПЛА в регионе.

«Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — поделился глава региона.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку БПЛА.

Дрон уничтожили над Гатчинским округом. Чиновник заявил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

Он добавил, что в регионе сохраняется воздушная опасность. В связи с этим в аэропорту Санкт-Петербурга (Пулково) были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Также губернатор Смоленской области Василий Анохон сообщил, что над регионом сбили три беспилотника.

В Минобороны РФ сообщали, что над территорией семи регионов России вечером 4 июля средства ПВО сбили 42 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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