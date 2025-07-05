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Беспилотники атаковали Чебоксары

МЧС: на территории Чебоксар произошла атака беспилотников
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Беспилотники атаковали город Чебоксары в Чувашской Республике. Об этом сообщается в приложении МЧС.

«На территории города Чебоксары произошла атака беспилотных воздушных судов», — сказано в сообщении.

В министерстве призвали местных жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Незадолго до этого дроны пытались атаковать Ленинградскую область. Эти БПЛА были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что над территорией семи регионов России вечером 4 июля средства ПВО сбили 42 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации военного ведомства, в период с 20:00 мск по 23:00 мск над Белгородской областью уничтожили 28 дронов. Еще шесть БПЛА ликвидировали над Брянской областью. Также системы ПВО сбили три аппарата над Курской областью, два беспилотника — над Орловской областью. При этом по одному дрону уничтожили над Смоленской, Воронежской и Тверской областями, заявили в Минобороны.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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