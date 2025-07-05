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Стало известно о взятии Купянска в охват

Марочко: ВС РФ перекрывают всю логистику ВСУ в Купянске и берут город в охват
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Евгений Биятов/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что бойцы ВС РФ перекрывают логистику ВСУ в районе Купянска и берут населенный пункт в кольцо.

«Здесь (в районе Купянска. — «Газета.Ru») наши войска перекрывают все логистические пути снабжения противника, охватывают населенный пункт. <…> Естественно, сейчас идет охват с высот украинской группировки в Купянске», — пояснил Марочко.

Он добавил, что российские военные уже закрепились на новых рубежах в пригородах Купянска, но в самом городе боевые действия еще не начались.

До этого Марочко говорил, что российские военные успешно отбивают атаки ВСУ в районе поселка Теткино в Курской области. По его словам, российские военные пытаются выровнять линию фронта в районе населенного пункта.

28 июня он сообщил, что Киев направил элитные подразделения для участия в боях в Юнаковке, но Вооруженные силы Украины все равно несут существенные потери.

Ранее Путин оценил состояние ВСУ.

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