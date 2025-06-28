Киев направил элитные подразделения для участия в боях в Юнаковке Сумской области, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) все равно несут существенные потери. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«На данном направлении, у Юнаковки, работает большое количество украинских подразделений, которые считаются так называемой элитой. И здесь потери украинских боевиков среди квалифицированных военных кадров очень значительные», — отметил он.

При этом российские военнослужащие, по словам Марочко, за эту неделю значительно продвинулись в данном населенном пункте. Военный эксперт рассказал, что в настоящее время Вооруженные силы (ВС) России контролируют около 50% Юнаковки.

26 июня главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявил, что в ВСУ появилась специальная группа по вопросам обороны городов и общин Сумской области.

Ранее Путин оценил состояние ВСУ.