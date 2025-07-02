Рогов заявил об ударе по береговой линии Энергодара со стороны ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по береговой линии города-спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодара. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Подобные удары противник наносит чуть ли не каждый день, терроризируя и запугивая мирных жителей», — сказал глава комиссии.

Рогов добавил, что в Энергодаре было слышно несколько звуков взрывов. По его словам, подробная информация о произошедшем уточняется.

6 июня мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что украинские военнослужащие атаковали город. Глава населенного пункта отметил, что это произошло в день проведения встречи генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с главой государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Ранее три дрона-камикадзе ВСУ атаковали Энергодар.