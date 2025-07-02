На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов заявил об ударе по береговой линии Энергодара со стороны ВСУ

Рогов: ВСУ нанесли удар по береговой линии Энергодара
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по береговой линии города-спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодара. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Подобные удары противник наносит чуть ли не каждый день, терроризируя и запугивая мирных жителей», — сказал глава комиссии.

Рогов добавил, что в Энергодаре было слышно несколько звуков взрывов. По его словам, подробная информация о произошедшем уточняется.

6 июня мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что украинские военнослужащие атаковали город. Глава населенного пункта отметил, что это произошло в день проведения встречи генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с главой государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Ранее три дрона-камикадзе ВСУ атаковали Энергодар.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами