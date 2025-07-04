Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенному в Николаевской области. Об этом он рассказал РИА Новости.

Лебедев уточнил, что целью атаки стал Мартыновский аэродром, находящийся в городе Вознесенске. По его информации, перед ударом на территории аэродрома были замечены четыре самолета и склад, где хранились дальнобойные и неуправляемые ракеты.

Также сегодня после массированного удара ВС РФ над Киевом образовалась дымовая завеса. Кадры, запечатлевшие ситуацию в городе, опубликовало издание «Страна.ua». Местные информационные ресурсы сообщают о значительном превышении допустимых норм содержания вредных веществ и твердых частиц в атмосферном воздухе, превышающем предельно допустимые концентрации в 16 раз.

В конце июня в Николаевской области Украины было зафиксировано повреждение инфраструктурного объекта. Также сообщалось о серии взрывов, произошедших непосредственно в Николаеве.

Ранее в Николаевской области Украины пропал свет.