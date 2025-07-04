МО сообщило о ликвидации дронов ВСУ над территорией России за два часа

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 18:00 до 20:00 уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Брянской, Смоленской и Курской областей. Об этом говорится в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

В публикации говорится, что три дрона сбили над Брянской областью, по одному БПЛА ликвидировали над Смоленской и Курской областями.

До этого российские системы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами РФ. По данным МО, с 16:00 до 18:00 по московскому времени 11 БПЛА были сбиты над Брянской областью, три — над Рязанской и по одному беспилотнику — над Смоленской и Орловской областями.

4 июля Telegram-канал WarGonzo писал, что ВСУ ударили по химическому заводу в Белгородской области. В публикации говорится, что в результате атаки пострадали два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее российские бойцы отразили массовую атаку дронов у Часова Яра.