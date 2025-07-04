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Запорожская АЭС перешла на резервное питание

Запорожская АЭС временно перешла на питание от дизель-генераторов
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Павел Лисицын/РИА Новости

Запорожская АЭС временно перешла на питание от дизель-генераторов после отключения высоковольтной линии «Днепровская». Радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба станции.

«Оборудование находится в безопасном состоянии. Нарушений пределов безопасности не зафиксировано», — указано сообщении.

Причины отключения линии 750 кВ выясняются. Резервная линия «Ферросплавная-1» (330 кВ) также не функционирует с мая 2024 года. Электроснабжение для нужд станции поступает с правобережья Днепра, контролируемого Украиной.

Станция с шестью энергоблоками ВВЭР-1000 — крупнейшая в Европе. С сентября 2022 года не вырабатывает энергию, реакторы — в режиме холодного останова. Объекты управляются «Росэнергоатомом» (входит в «Росатом»).

2 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по береговой линии города-спутника Запорожской атомной электростанции.

Ранее в МИД РФ заявили о разочаровании МАГАТЭ из-за отсутствия реакции на удары по ЗАЭС.

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