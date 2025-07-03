Стало известно о попадании в плен экс-депутата Рады Надежды Савченко

Украинская летчица и бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко попала в плен под Купянском. Об этом на стриме заявил украинский журналист Всеволод Филимоненко со ссылкой на источники в командовании ВСУ.

В беседе с экс-депутатом Рады Игорем Мосийчуком он заявил, что в ходе операции у села Синьковка 105-я бригада теробороны, где Савченко руководила штурмовой ротой, попала под обстрел российской артиллерии, связь с ней прервалась.

Мосийчук в ответ на это заявил, что необходимо ожидать подтверждения этой информации. По его словам, в случае достоверности у Киева возникнут сложности с возвращением военнослужащей.

«Хорошего, я думаю, мало будет для Савченко в этой всей истории. <...> Я думаю, что [российская сторона] сделает по максимуму, чтобы отнестись к ней как к рядовому военнопленному», — отметил экс-депутат.

В России Савченко осудили за передачу ВСУ координат местонахождения журналистов, которые подверглись обстрелу. Женщина попала в российскую тюрьму, но в ходе обмена пленными между Москвой и Киевом вернулась на родину. Согласно Женевской конвенции, она не должна была принимать далее участие в боевых действиях.

В 2015 году ей присвоили звание Героя Украины.

До этого бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опровергла слухи о своей ликвидации в зоне боевых действий.

Ранее ВС России ликвидировали украинского солдата ВСУ с позывным «Стендап».