Вооруженные силы Украины (ВСУ), в частности украинская спецбригада «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), используют российских военнопленных для восстановительных работ в Купянске. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа» (АС).

«В сети появились видео о том, что бойцы полка «Азов» привлекают российских военнопленных к восстановительным работам в Купянске», — говорится в публикации.

«АС» напоминает, что в рамках международного права, военнопленные не могут использоваться на принудительных работах, они должны быть только добровольными, оплачиваемыми и безопасными.

Источник утверждает, что использование именно «Азова» может быть связано с попыткой создать для подразделения образ «восстановителей» для улучшения репутации и усиления политического влияния. Или же это попытка пропагандистского давления на военнопленных, резюмировал «АС».

До этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что российские суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 145 участников украинского полка «Азов». Следственные органы расследовали 423 уголовных дела в отношении 566 украинских военных и наемников. Среди них 62 человека получили пожизненные сроки лишения свободы.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук напомнил, что украинская бригада спецназа «Азов» фактически была уничтожена в Мариуполе в 2022 году. Те бойцы, которые сейчас пытаются им подражать, являются не более чем данью моде, указал военный.

Ранее при обмене пленными в РФ вернулись два мирных жителя Курской области.