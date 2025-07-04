Источник сообщил о наступлении российских войск в Часовом Яре

Российские войска наступают в Часовом Яре и его окрестностях в ДНР

Российские войска наступают в городской застройке Часова Яра и его окрестностях в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части продвинулись к северу от Часов Яра, а также наступают в самой застройке», — сообщил источник.

Сообщается, что российские войска продвинулись к северу от города. Продолжается наступление южнее Часов Яра в Ступочках.

Недавно командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что под контролем Вооруженных сил Украины в Часовом Яре остался только один район. Он добавил, что ВС России должны «додавить этот участок», чтобы завершить полностью освобождение Часова Яра от украинских подразделений.

В свою очередь один из ветеранов частной военной компании «Вагнер» добавил, что в ближайшее время российские войска полностью зачистят Часов Яр от ВСУ. По его словам, счет идет на дни.

Ранее военкор сообщил об улучшении позиций российских войск в Часов Яре.