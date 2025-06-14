Алаудинов заявил, что ВС РФ практически закончили защичать Часов Яр от ВСУ

Алаудинов заявил, что под контролем ВСУ остался один район Часова Яра

Под контролем Вооруженных сил Украины в Часовом Яре остался только один район. Об этом ТАСС заявил командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Потихоньку подразделения российской армии идут вперед. Я так думаю, что в скором времени падет Часов Яр, потому что только один участок, один район Часова Яра остается под контролем противника», — заявил Алаудинов.

Он добавил, что российские войска должны в скором времени «додавить этот участок», чтобы завершить полностью освобождение Часова Яра от украинских подразделений.

8 июня Министерство обороны России сообщило, что в результате наступательных действий российская группировка войск «Южная» взяла под контроль населенный пункт Заря в ДНР. Удары были нанесены по позициям шести механизированных, горно-штурмовой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах нескольких населенных пунктов: Святопокровское, Звановка, Часов Яр, Северск, Пазено, Миньковка, Краматорск, Приволье, Плещеевка и Константиновка.

Ранее появилось видео с водружением российского флага над освобожденным селом в ДНР.