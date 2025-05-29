Военкор сообщил об улучшении позиций российских войск в Часовом Яре

Российская армия усиливает нажим на противника в Часовом Яре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Борис Рожин (Colonel Cassad).

За последние сутки россияне вытеснили украинских солдат из части застройки на юго-западе города. Таким образом, отметил военкор, территория, контролируемая в Часовом Яре Вооруженными силами Украины, продолжает уменьшаться.

Рожин подчеркнул, что недавнее освобождение села Ступочки должно помочь ускорить процесс занятия Часова Яра.

27 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска уничтожают под Часовым Яром логистические маршруты частей и подразделений Вооруженных сил Украины.

4 мая военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники сообщил, что российские войска направили подразделения, дополнительное вооружение и военную технику в город Часов Яр Донецкой народной республики.

Ранее стало известно об использовании ВСУ детей для разведки в Часовом Яре.