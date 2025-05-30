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Боец «Вагнера» сообщил о скорой зачистке Часова Яра

Condottiero: в ближайшее время Часов Яр будет зачищен
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Ukraine Patrol Police/AP

В ближайшее время российские войска полностью зачистят от Вооруженных сил Украины Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ветеран частной военной компании «Вагнер» и автор Telegram-канала Condottiero.

По его словам, счет идет на дни.

Накануне военный блогер Юрий Подоляка заявил, что контроль над Часовым Яром позволит усилить наступление российской армии на Константиновку.

Также военкор Борис Рожин сообщил, что российская армия усиливает нажим на противника в Часовом Яре. За последние сутки россияне вытеснили украинских солдат из части застройки на юго-западе города. Таким образом, отметил военкор, территория, контролируемая в Часовом Яре Вооруженными силами Украины, продолжает уменьшаться. Рожин подчеркнул, что недавнее освобождение села Ступочки должно помочь ускорить процесс занятия Часова Яра.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал бои под Часовым Яром.

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