На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чечне заявили об отправлении новых добровольцев в зону СВО

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об отправке очередной группы добровольцев в зону специальной военной операции (СВО).

«Очередная группа добровольцев отправилась из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО», — написал глава Чечни.

По словам Кадырова, в числе добровольцев жители не только республики, но и других российских регионов.

7 мая он сообщал, что с момента начала специальной военной операции из Чечни в зону проведения СВО было направлено более 55 тысяч бойцов, в том числе свыше 20 тысяч добровольцев.

В ходе встречи с Кадыровым 7 мая Путин рассказал, что был в центре подготовки, который был создан в республике. По его словам, бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Путин также отметил, что начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов ежедневно докладывает о ситуации на всех участках боевого соприкосновения и при этом часто упоминает бойцов, которые прошли подготовку в Чечне.

Ранее Кадыров рассказал, почему стал меньше улыбаться.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами