В Чечне заявили об отправлении новых добровольцев в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об отправке очередной группы добровольцев в зону специальной военной операции (СВО).

«Очередная группа добровольцев отправилась из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО», — написал глава Чечни.

По словам Кадырова, в числе добровольцев жители не только республики, но и других российских регионов.

7 мая он сообщал, что с момента начала специальной военной операции из Чечни в зону проведения СВО было направлено более 55 тысяч бойцов, в том числе свыше 20 тысяч добровольцев.

В ходе встречи с Кадыровым 7 мая Путин рассказал, что был в центре подготовки, который был создан в республике. По его словам, бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Путин также отметил, что начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов ежедневно докладывает о ситуации на всех участках боевого соприкосновения и при этом часто упоминает бойцов, которые прошли подготовку в Чечне.

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