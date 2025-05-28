Медведев назвал число поступивших в воинские части военных с начала года

Медведев: в воинские части с начала года прибыли почти 175 тысяч военнослужащих

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в воинские части с начала года прибыли почти 175 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты более 14 тысяч человек», — сказал Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками.

В конце апреля Медведев заявил, что Россия, как и Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, также борется с нацизмом. Медведев отметил, что ведущие боевые действия в зоне специальной военной операции военнослужащие, а также те, кто трудится в тылу и помогает фронту, продолжают дело своих великих предшественников.

7 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что с момента начала специальной военной операции из республики в зону проведения СВО было направлено более 55 тысяч бойцов, в том числе свыше 20 тысяч добровольцев.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести обязательный сбор ДНК у военных.