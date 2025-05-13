В России могут ввести обязательный сбор ДНК у военных

Минобороны России разработало законопроект об обязательном сборе ДНК у военных. Документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту закона, ведомство предлагает расширить перечень лиц, у которых необходимо в обязательном порядке собирать ДНК. В этот перечень авторы проекта предлагают внести служащих по контракту, в том числе иностранцев, а также добровольцев, служащих Росгвардии, сотрудников органов объединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил РФ.

То же самое может коснуться контрактников, принимающих участие в операциях воинских подразделений федеральной противопожарной службы, и создаваемые на военное время специальные формирования службы внешней разведки.

Согласно проекту, осуществление геномной регистрации поручат сотрудникам подразделений органов внутренних дел России, за порядок ее проведения будет ответственно правительство, следует из проектного документа.

Уточняется, что материал будет храниться до достижения лицами 70 лет — предельного возраста пребывающих в запасе.

Накануне сообщалось, что депутаты внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете на раздел средств одного из супругов, полученных в связи с участием в СВО при разводе, оформленном после 24 февраля 2022 года. Изменения предлагают внести в Семейный кодекс РФ о том, что средства, полученные одним из супругов в связи с участием в СВО, остаются ему в случае развода, зарегистрированного после начала спецоперации.

Ранее опекуну бойца СВО отказали в выплатах.