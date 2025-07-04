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В Польше предрекли ВСУ проблемы из-за отправки Россией на фронт большой партии танков

Interia: Россия отправила партию танков Т-80БВМ для взятия Красноармейска
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Вадим Савицкий/РИА Новости

Вооруженные силы РФ получили большую партию модернизированных танков Т-80БВМ для наступления на Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщило польское издание Interia.

По его данным, новейшие российские танки Т-80БВМ, полученные ВС РФ, скоро будут использоваться в наступлении на Покровск, который является стратегически важным городом.

Отмечается, что танки модернизированы с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Издание назвало Т-80БВМ «мощным и современным танком» и предрекло проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае крупномасштабного наступления ВС РФ с участием этих машин.

2 июня «Ростех» заявил, что российские военные получили партию Т-80БВМ от «Уралвагонзавода». Отмечается, что специалисты завода доработали танки, значительно увеличив выживаемость машин и их экипажей. Теперь командир танка, механик-водитель и наводчик могут чувствовать себя более уверенно на поле боя. При модернизации учитывались требования участников СВО.

По данным «Ростеха», российские танки остаются боеспособными даже после множественных попаданий из противотанкового оружия. В корпорации подчеркнули, что благодаря дополнительной многослойной защите отечественные машины показывают лучшую боевую устойчивость по сравнению с западными танками, которые используют ВСУ.

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