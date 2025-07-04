Германия хочет купить системы ПВО для Украины после приостановки поставок США

Reuters: Германия ведет переговоры о покупке у США систем Patriot для Украины

Германия ведет переговоры о закупке американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для их последующей передачи Киеву на фоне приостановки США поставок критически важного вооружения на Украину. Об этом заявил представитель правительства Германии, пишет Reuters.

«Я могу подтвердить, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные обсуждения», — сказал он.

4 июля депутат Рады Алексей Кучеренко заявил, что Киев будет просить своих союзников в Европе оплатить покупку у США вооружения для Вооруженных сил Украины.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что чем меньше Украина получит ракет, тем ближе конец СВО.