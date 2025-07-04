Украина попросит Европу заплатить за американское оружие для ВСУ

Украина будет просить своих союзников в Европе оплатить покупку у США вооружения для ВСУ. Об этом в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» заявил депутат Рады Алексей Кучеренко.

«Будем просить европейских партнеров, чтобы они оплатили (поставки оружия от США – «Газета.Ru»)», — сказал он.

Оценивая приостановку военной помощи от Штатов, депутат заявил, что настроен «очень и очень неоптимистично» по этому вопросу.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде заявили, что США хотят отдать Украину России.