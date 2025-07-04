Россия и Украина провели санитарный обмен ранеными

Между Россией и Украиной в пятницу, 4 июля, состоялся очередной этап бессрочных санитарных обменов ранеными. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня состоялся очередной этап бессрочных санитарных обменов ранеными», — заявил источник агентства.

Также сегодня в Минобороны сообщили, что в Россию вернули военных, находившихся в украинском плену. Взамен Киеву была передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обмен состоялся в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле.

В ведомстве добавили, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После этого всех российских военных привезут на родину, там они пройдут лечение и необходимую реабилитацию.

23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская и украинская стороны продолжают обмениваться пленными и телами военнослужащих в рамках договоренностей, выдвинутых на стамбульских переговорах.

Ранее появилось видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена.