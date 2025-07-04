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Появилось видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена

Минобороны РФ опубликовало видео возвращения российских военных из плена ВСУ
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Появилось видео с с российскими военными, вернувшимися из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видно, как российские военные с триколорами заходят в автобус.

4 июля, в Россию вернули военных, находившихся в украинском плену. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Взамен Киеву была передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обмен состоялся в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле.

После этого всех российских военных привезут на родину, там они пройдут лечение и необходимую реабилитацию.

23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская и украинская стороны продолжают обмениваться пленными и телами военнослужащих в рамках договоренностей, выдвинутых на стамбульских переговорах.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия на текущей неделе ожидает ясности в вопросе проведения третьего раунда переговоров.

Ранее в КГБ Белоруссии рассказали, как организуют обмены пленными между РФ и Украиной.

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