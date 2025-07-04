Режим ЧС ввели в ростовском Азове после атаки дронов ВСУ

Локальный режим ЧС ввели на территории домов в Азова Ростовской области, поврежденных после атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил глава города Дмитрий Устименко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что после произошедшего была создана межведомственная комиссия, чтобы оценить причиненный ущерб, также начался поквартирный обход. Устименко рассказал, что всего повреждено «имущество в 5 многоквартирных и 2 частных домах».

По его словам, обошлось без пострадавших. Также для жителей поврежденных домов были организованы пункты временного размещения в гостиницах «Прибой», «Амакс» и общежитии гуманитарного колледжа.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь сбили над Россией почти полсотни беспилотников. По данным оборонного ведомства, 26 беспилотников было сбито над территорией Ростовской области, еще 12 дронов — над Курской областью. Над территорией Белгородского региона зафиксировано поражение шести аппаратов, в Орловской области — еще трех. Сообщается, что еще один БПЛА был сбит над Липецкой областью.

Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде после атак беспилотников обесточены шесть микрорайонов.