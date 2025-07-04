Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по заводу имени Артема, где производят комплектующие для морских беспилотников под Киевом. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«‎Прилеты в завод Артема. На заводе очень много что делается для ВПК. Скорее всего, основные удары по цехам, где собирают управление для безэкипажных плавсредств», — сказал он.

4 июля сообщалось, что батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Киеве оказалась уничтожена в результате взрывов. Как писал Telegram-канал «Военное дело», силы противовоздушной обороны (ПВО) в столице Украины получили серьезный урон. По данным канала, Вооруженным силам РФ удалось поразить завод №410 в украинской столице. На данном предприятии производят дроны-камикадзе.

В ночь на 4 июля в Киеве произошли взрывы. Позже местные СМИ сообщили, что расположенный в городе аэропорт Жуляны подвергся массированной атаке. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», воздушную гавань атаковал «огромный рой ударных дронов». Журналисты уточнили, что на территории аэропорта находится позиционный район ЗРК Patriot западного производства.

Ранее бойцы ВС РФ нанесли удар по месту стоянки реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине.