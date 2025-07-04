Над Россией за утро сбили шесть дронов

Силы ПВО сбили шесть дронов над тремя регионами РФ за утро 4 июля

Силы ПВО сбили шесть дронов над тремя регионами РФ за утро 4 июля. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

За период с 8:00 по 11:00 по мск шесть БПЛА были уничтожены в Белгородской и Самарской областях и в Удмуртской республике.

До этого Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 48 украинских дронов над регионами РФ.

По данным оборонного ведомства, 26 беспилотников было сбито над территорией Ростовской области, еще 12 дронов — над Курской областью. Над территорией Белгородского региона зафиксировано поражение шести аппаратов, в Орловской области — еще трех. Сообщается, что еще один БПЛА был сбит над Липецкой областью.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram-канале, что в поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения беспилотника был поврежден жилой дом и плита перекрытия в нем обрушилась на пожилую женщину.

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