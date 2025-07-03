Эксперт спрогнозировал действия ВСУ после приостановки военной помощи от США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при нехватке американских ракет сделает ставку на дроны. Такое предположение в интервью aif.ru сделал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя приостановку военной помощи США Киеву.

«Недавно их министр обороны [Рустем] Умеров заявил, что они способны производить до 4 млн дронов, но если будут поставляться комплекты для сборки этих дронов, соответствующее оборудование и будет финансирование. Пока только Германия заявила, что покупает 500 дронов, похожие на «Лютый», и предоставит их Украине», — отметил Кнутов.

Он добавил, что дроны ВСУ могут использовать и в качестве средств противовоздушной обороны (ПВО).

США полностью приостановили поставки вооружений Украине, включая боеприпасы и комплектующие. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники в правительстве Украины. В Киеве считают, что Вашингтон может использовать эту паузу как рычаг давления. В Пентагоне утверждают, что поставки временно остановлены для ревизии собственных запасов. По данным The Washington Post, украинская сторона была застигнута врасплох, а союзники в Европе не в состоянии компенсировать дефицит из-за слабых оборонных мощностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт предположил, на сколько хватит запасов вооружений у Украины.