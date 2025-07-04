Двое жителей Октябрьского Белгородской области пострадали во время атаки БПЛА

Украинский беспилотник сдетонировал возле жилого дома в поселке Октябрьский Белгородской области, пострадали два человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Дрон сдетонировал рядом с многоквартирным домом. Пострадали два мирных жителя, в том числе ребенок», — написал он.

Пострадавшую женщину с баротравмой, а также ее дочь с ссадинами шеи забрала бригада скорой. После оказания первой помощи мама с дочерью отказались от госпитализации.

Незадолго до этого украинские беспилотники атаковали коммерческий объект и два частных дома в селах Таврово и Никольское Белгородского района. Помимо этого, повреждения получили три машины, припаркованные рядом с местом атаки.

До этого в Белгородской области в районе села Чайка два мирных жителя пострадали при детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора, женщина получила черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины.

Ранее Гладков опубликовал видео работы саперов в Белгородской области.