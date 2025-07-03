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Гладков сообщил об атаке беспилотников ВСУ под Белгородом

Губернатор Гладков: дроны ВСУ атаковали коммерческий объект под Белгородом
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Украинские беспилотники атаковали коммерческий объект и два частных дома в селах Таврово и Никольское Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, по предварительным данным, никто не пострадал.

«В селе Таврово в результате атаки беспилотника на коммерческий объект повреждены остекление и фасад здания. Также у трех припаркованных рядом легковых автомобилей выбиты стекла и посечены кузовы», — заявил Гладков.

Он отметил, что в селе Никольское от ударов беспилотников повреждены два частных домовладения. На местах падения БПЛА работают сотрудники оперативных служб города.

До этого в Белгородской области, в районе села Чайка, два мирных жителя пострадали при детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам губернатора, женщина получила черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины. Ее доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчине оказали помощь на месте инцидента, от госпитализации он отказался.

Ранее в Белгородской области в результате обстрела была разрушена историческая ж/д станция.

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Обстрелы Белгородской области
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