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Гладков опубликовал видео работы саперов в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области ведутся работы по уничтожению боеприпасов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что продолжаются работы по обнаружению и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов в Белгородской области. Видео с работой саперов политик опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, работы выполняются сотрудниками Международного противоминного центра Военно-инженерной академии. С марта прошлого года они обработали свыше 1900 гектаров, ликвидировав около 7100 взрывоопасных предметов.

Кроме того, они информируют население о потенциальной опасности — о видах и характеристиках неразорвавшихся боеприпасов, которые могут оставлять ВСУ. Губернатор подчеркнул, что момента начала работы штаба в регионе было проведено 159 учебных занятий, в ходе которых обучили более 11 тысяч детей.

Гладков подчеркнул важность соблюдения мер безопасности и правильного поведения при обнаружении подозрительных объектов. Он призвал людей быть внимательными и обсудить с детьми, что делать в таких ситуациях, так как это может спасти жизни.

На прошлой неделе секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что власти Северной Кореи направят тысячу саперов для разминирования территории Курской области.

Ранее российские саперы нашли заминированный самокат в Курской области.

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