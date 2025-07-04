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ВС РФ выровняли линию фронта возле Малиновки и Миролюбовки в ДНР

Кимаковский: ВС РФ зачистили карман между Малиновкой и Миролюбовкой от ВСУ
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ВС РФ зачистили карман между Малиновкой и Миролюбовкой от Вооруженных сил Украины. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в интервью для ТАСС.

По словам Кимаковского, это позволило выровнять линию фронта на этом участке и взять в огневой мешок Димитров (с 2016 по 2022 год — Мирноград). До начала СВО население этого города составляло около 50 тыс. человек.

28 июня Кимаковский заявил, что ВС РФ начали штурм южного пригорода Покровска в ДНР. По словам чиновника, сейчас украинские войска подтягивают к передовой новые подразделения БПЛА для противодействия наступлению.

3 июля Кимаковский сообщил о взятии под контроль пути снабжения Покровска.

Сейчас соединяющая Покровск с Павлоградом дорога постоянно находится под обстрелами российской артиллерии и дронов, а также контролируется с воздуха.

Ранее Кимаковский заявил о прорыве ВС РФ к Комару.

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