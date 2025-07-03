ВС РФ взяли под контроль пути снабжения Покровска в ДНР

Советник Пушилина сообщил о взятии под контроль пути снабжения Покровска

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о взятии под контроль пути снабжения Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Слова Кимаковского приводит ТАСС.

Сейчас соединяющая Покровск с украинскими территориями дорога постоянно находится под обстрелами российской артиллерии и дронов, а также контролируется с воздуха.

«Дорога Красноармейск — Павлоград теперь под плотным, непрерывным огнем нашей артиллерии и FPV-дронов. Это ключевая дорога снабжения группировки противника в Красноармейске, и движение по ней фактически невозможно», — заявил он.

По словам Кимаковского, сейчас снабжение города Вооруженные силы Украины осуществляют по объездным проселочным дорогам, что существенно дольше по времени. При этом такие обходные пути также обстреливаются.

28 июня Кимаковский сообщал о начале штурма пригорода Покровска. По словам чиновника, украинские войска подтянули к передовой новые подразделения БПЛА для противодействия наступлению.

Ранее Зеленский сообщил о наступлении РФ на Покровском и Сумском направлениях.