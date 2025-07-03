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Российские войска поразили предприятие ВПК Украины

МО: ВС РФ нанесли удар по месту стоянки украинских РСЗО HIMARS
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска за сутки поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины, цех сборки и склад хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, стоянку РСЗО HIMARS. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию ВПК Украины, цеху сборки и складу хранения ударных беспилотников, месту стоянки реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, а также пунктам временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 137 районах», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Кроме того, средствами ПВО были сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 169 беспилотников самолетного типа.

В ведомстве также заявили, что российские военнослужащие уничтожили в акватории Черного моря безэкипажный катер ВСУ.

Ранее в Липецкой области обломки БПЛА упали на жилой дом.

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