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Бойцы ВС РФ услышали голоса «упертых нацисток» в радиоперехватах ВСУ

ТАСС: группировка «Днепр» часто фиксирует женские голоса при переговорах ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировки «Днепр» во время радиоперехватов начали все чаще слышать женские голоса в переговорах между военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом ТАСС рассказал командир батальона 61-й бригады морской пехоты с позывным «Волга».

«Такие же упертые нацистки, которым вбили эту дурь с искалечиванием истории, переписыванием истории и так далее», — заявил военнослужащий, говоря о разговорах женских голосов.

Он добавил, что во время радиоперехватов разговоров ВСУ также часто слышна иностранная речь, в частности, английская, грузинская и польская.

До этого стало известно, что в ряды ВСУ начали набирать женщин, готовых служить в частях беспилотных перехватчиков. Сообщается, что это первый женский экипаж в составе украинской армии.

Издание Berliner Zeitung писало, что значительные потери в рядах ВСУ и участившиеся случаи дезертирства толкают Киев к рассмотрению вопроса о мобилизации женщин в украинскую армию.

Ранее был опубликован радиоперехват «панических переговоров» военных ВСУ.

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